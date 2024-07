Feira do Japão e novo camelódromo de Paripe são entregues após obras

- Foto: Betto Jr. | Secom PMS

Com investimento total de R$1,3 milhão, a Feira do Japão, na Liberdade, e o novo camelódromo da Rótula de Paripe, no Subúrbio, foram entregues nesta quinta-feira, 4, após passarem por obras de requalificação.

LEIA TAMBÉM

Tinoco antecipa novas instalações de camelódromos em Salvador



uma das mais antigas e tradicionais da cidade, a Feira do Japão é uma das mais antigas e tradicionais da cidade. Com a revitalização, foram instalados 450 m² de cobertura termoacústica e 125 novas barracas e a iluminação passou a ser em LED.

"Aqui também colocamos 125 barracas de chapa galvanizadas equipadas com espaço de armazenamento onde os feirantes podem guardar as suas mercadorias", disse o prefeito Bruno Reis.

Já o novo Camelódromo da Rótula de Paripe conta com área coberta de 380 m² de telha termoacústica e tem 65 barracas. O local conta com pavimentação em concreto e iluminação em LED.

“Esta era uma área totalmente desordenada, com comércio já consolidado. Contudo, os trabalhadores tinham que atuar em barracas de lona e madeira, com equipamentos degradados. Mudamos essa realidade, trazendo uma infraestrutura mais digna”, afirmou Alexandre Tinôco, secretário de Ordem Pública.

Confira fotos dos locais.