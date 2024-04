Tinoco antecipa novas instalações de camelódromos em Salvador | A TARDE

O secretário de Ordem Pública, Alexandre Tinoco, antecipou o anúncio de novos camelódromos que serão instalados na capital baiana. O líder da pasta esteve presente, na manhã desta sexta-feira, 12, na inauguração de um espaço de concentração de pontos de venda para camelôs, junto ao prefeito Bruno Reis (União Brasil).

“Construindo novos equipamentos, seja camelódromos, coberturas exotérmicas, que dá muito mais segurança para quem está comprando e vendendo. Vamos entregar agora em São Cristóvão, temos a Feira do Japão, fazendo cobertura exotérmica na liberdade, ontem concluímos a primeira etapa para a gente partir e fazer ela toda. Entregamos recentemente Tancredo Neves, estamos trabalhando em Periperi, vamos em Itapuã, enfim, é trabalhando e trazendo esse conforto e essa segurança para o comerciante, para a população que queira comprar e toda a cidade”, declarou.

A Prefeitura de Salvador entrou nesta sexta, o novo camelódromo de Sussuarana, localizado na avenida Ulysses Guimarães. O equipamento conta com 31 boxes com estrutura para atender com conforto permissionários e frequentadores.

O secretário de Ordem Pública, Alexandre Tinoco, antecipou o anúncio de novos camelódromos que serão instalados na capital baiana. O líder da pasta esteve presente, na manhã desta sexta-feira (12), na inauguração de um espaço de concentração de pontos de venda para camelôs, junto ao prefeito Bruno Reis (União Brasil).

“Construindo novos equipamentos, seja camelódromos, coberturas exotérmicas, que dá muito mais segurança para quem está comprando e vendendo. Vamos entregar agora em São Cristóvão, temos a Feira do Japão, fazendo cobertura exotérmica na liberdade, ontem concluímos a primeira etapa para a gente partir e fazer ela toda. Entregamos recentemente Tancredo Neves, estamos trabalhando em Periperi, vamos em Itapuã, enfim, é trabalhando e trazendo esse conforto e essa segurança para o comerciante, para a população que queira comprar e toda a cidade”, declarou.

Em conversa exclusiva com o Portal MASSA!,Tinoco detalhou que um camelódromo altera muito positivamente a logística da região.

“Muda muito. Na verdade, a gente traz um novo ordenamento para o bairro. Tiramos as pessoas que aqui estavam, em barracas, em trailers, de forma desconfortável, fizemos essa selagem, identificamos essa área, discutimos com os moradores, os permissionários o modelo e aí construímos”, explicou.

O secretário também disse que os trabalhadores terão agora mais conforto e segurança “para que eles possam comercializar em todo tipo de serviço, alimentação, chaveiro, barbearia, eletrônicos.”

“Eles têm a permissão da SEMOP, são permissionários do uso do box e traz um novo ordenamento, mas fluidez para o trânsito, a calçada reestruturada para o pedestre e o espaço adequado para que eles possam comercializar seu produto com muito mais conforto para ele e para quem está comprando”, disse.

Tinoco antecipou que no espaço de São Cristóvão terão 112 boxs e que São Marcos também receberá a estrutura, junto com a nova escola. “Estamos fazendo cobertura exotérmica na Feira do Japão, entregamos recentemente o relógio de São Pedro, Feira do Curtume. Estamos trabalhando por toda cidade para trazer esse conforto para o comerciante que ele consiga fazer seu trabalho com mais dignidade para levar seu pão pra casa.”

A Prefeitura de Salvador entrou nesta sexta, o novo camelódromo de Sussuarana, localizado na avenida Ulysses Guimarães. O equipamento conta com 31 boxes com estrutura para atender com conforto permissionários e frequentadores.