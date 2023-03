Feira Março Mulher oferece mais de 21 mil atendimentos de saúde

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), acompanhado da primeira-dama Tatiana Velloso, participou da abertura da Feira Março Mulher, na manhã desta quarta-feira, 8, evento que integra um calendário de ações de promoção e valorização da mulher executado pelo Governo do Estado ao longo do mês de março. A iniciativa é promovida pela Secretaria da Saúde (Sesab), em parceria com as Voluntárias Sociais da Bahia (VSBA). Serão ofertados mais de 21 mil atendimentos, entre consultas, exames e emissão de documentos disponibilizados no estacionamento externo da Arena Fonte Nova, até sábado, 11.

Governador Jerônimo Rodrigues visitando a Feira Março Mulher | Foto: Foto: Antonio Queirós/GOVBA

“A Feira Março Mulher faz parte de uma campanha para que as mulheres possam cuidar da saúde. Com esse objetivo, também vamos compor parcerias com as prefeituras municipais e com o governo federal para realizar grandes mutirões que possam atender demandas de saúde reprimidas ao longo da pandemia. Além disso, aqui são oferecidos serviços de cidadania e ações de combate à violência contra a mulher”, Afirmou o governador.

Durante os quatro dias de Feira, o Hospital da Mulher disponibiliza atendimentos médicos nas especialidades de mastologia, ginecologia e nutrição. As mulheres que comparecerem podem realizar consultas com cirurgião geral e realizar exames, como preventivo; ultrassonografia (mama, transvaginal, abdômen total, tireoide, vias urinárias, próstata via abdominal e partes moles); eletrocardiograma; raio-x; mamografia em mulheres de 50 a 69 sem indicação médica; exames laboratoriais e testes rápidos para ISTs (HIV, Sífilis e Hepatite). Para acessar os atendimentos é necessário levar RG, cartão do SUS e requisição médica, para o caso de ultrassonografia.

Secretária de Saúde do Estado da Bahia, Roberta Santana | Foto: Foto: Antonio Queirós/GOVBA

A secretária estadual da Saúde, Roberta Santana, convocou as mulheres para participarem da iniciativa. "Essa feira é para todas, venham. Aqui estamos oferecendo diversos serviços essenciais, procedimentos e consultas. Fiquem atentas aos exames de rotina, importantes para diagnósticos precoces e preventivos. Quem vier terá ainda orientações de saúde e nutricional e poderá atualizar a carteira de vacinação”.

As mulheres terão acesso também a procedimentos odontológicos com tratamento de canal, restaurações e reconstruções dentárias, cirurgias da cavidade bucal, extrações, aplicação de flúor, tratamento de doenças da gengiva, limpeza e retirada de placa bacteriana. Ainda estão disponíveis consultas e exames oftalmológicos com distribuição de óculos para o público a partir dos sete anos; rastreamento para cirurgia de catarata de mulheres acima de 60 anos; e capsulotomia por Yag Laser, um tipo de procedimento que remove opacidades da cápsula posterior do cristalino.

A professora Maria de Almeida estava há mais de dois meses precisando agendar uma mamografia. "Cheguei cedo e foi tudo muito rápido, é uma oportunidade muito afortunada. Fiz o exame que precisava fazer, agora vou aproveitar para fazer uma carteira de identidade nova. Eventos como esse fazem toda a diferença porque facilitam e agilizam serviços que são essenciais para as mulheres", disse.

Também serão oferecidos serviços de cidadania como a emissão da primeira e segunda via de carteira de identidade, de forma totalmente gratuita, inscrição no CPF e emissão de antecedentes criminais. Ainda na Feira Março Mulher, foi montado um espaço voltado para o fortalecimento econômico de empreendedoras negras e indígenas, com a realização da Feira de Empreendimentos que conta com a presença de 20 expositoras, através da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial e dos Povos e Comunidades Tradicionais (Sepromi).

A Secretaria da Educação do Estado também participa da Feira Março Mulher com a divulgação de vários programas e cursos técnicos que trarão grandes oportunidades para as mulheres, entre eles o Programa de Certificação CPA Digital, que possibilita o atendimento de adolescentes, jovens, adultos e idosos, a partir de 15 anos, para o Ensino Fundamental, e 18 anos, para o Ensino Médio, aumentando o nível da escolaridade da população baiana.