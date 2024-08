Feirão de Imóveis começa nesta quinta em Salvador; veja valores

São cerca de 2 mil imóveis disponíveis a partir de R$ 200 mil - Foto: Reprodução

Entre os dias 25 e 28 de julho, o Shopping Paralela (piso L2) será palco do Feirão de Imóveis Financiamento Fácil. O evento, com entrada gratuita, estará aberto ao público de quinta a sábado, das 9h às 22h, e no domingo, das 13h às 21h.

Com cerca de 2 mil imóveis disponíveis a partir de R$ 200 mil, o feirão promete atrair muitos interessados em adquirir a casa própria. Entre os destaques, estão três novos empreendimentos: o Reserva da Mata, da MRV, localizado no bairro de Sussuarana; o Encanto Piatã, da incorporadora Tenda, em Piatã; e um novo empreendimento da Unidirecional no bairro do Rio Vermelho.

O evento oferecerá opções de apartamentos variando entre R$ 200 mil e R$ 800 mil, em diversos bairros de Salvador como Patamares, Imbuí, Paralela, Cajazeiras, Itapuã, São Cristovão, Mata Escura, Jaguaribe, Valéria, Abrantes, Costa Azul, Vila Canária e Lauro de Freitas. A iniciativa é promovida pelas imobiliárias Ello Imóveis e Affonso Henriques Imobiliária, com a participação das principais incorporadoras do mercado, incluindo Direcional, Tenda, MRV/Sensia, Stanza, Concreta, Kubo Engenharia, 3i e Gráfico.

Thaís Marcolini, sócia da Affonso Henriques Imobiliária, destaca a facilidade de financiamento imobiliário atual.

"Está cada vez mais fácil financiar um imóvel. Há diversas opções de crédito imobiliário no mercado para o consumidor escolher e realizar o sonho da casa própria. Ou seja, em meio à variedade de financiamentos que existem, o cliente pode analisar aquele que melhor se adequa à sua condição financeira, levando em consideração juros, prazo de pagamento e vantagens oferecidas", explica.