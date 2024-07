Feirão vai oferecer 2 mil imóveis em Salvador; confira opções

As opções serão voltadas para bairros como Patamares, Imbuí, Paralela e muitos outros - Foto: Shirley Stolze / Ag A Tarde

Mais de 2 mil imóveis populares, com valores entre R$ 200 mil a R$ 800 mil, farão parte de um feirão, entre os dias 25 e 28 de julho, no Shopping Paralela, em Salvador. As opções serão voltadas para bairros como Patamares, Imbuí, Paralela e muitos outros.

O Feirão de Imóveis Financiamento Fácil surge como uma oportunidade única para quem busca adquirir um imóvel com condições vantajosas, reunindo variedade e facilidades de financiamento.

De acordo com os organizadores, serão proporcionadas condições especiais e facilitadas de financiamento, através da Caixa Econômica Federal, em até 35 anos. Os clientes também poderão usar o FGTS.

O evento, realizado pelas imobiliárias Ello Imóveis e Affonso Henriques Imobiliária, contará com a participação das principais incorporadoras, como Direcional, Tenda, MRV/Sensia, Stanza, Concreta e Gráfico.

Veja também

>> Alta da expectativa de vida no país impacta no mercado imobiliário

>> Preço do m² de imóveis na Bahia é 10% menor que média do Nordeste