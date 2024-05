Feriado é oportunidade para quem quer voltar ao mercado de trabalho | A TARDE

O dia 1º de maio, feriado do trabalhador, também está sendo uma oportunidade para a diminuição do desemprego. Presente em evento realizado no Farol da Barra, em Salvador, a coordenadora do Sine Bahia, Sheila Cardoso, destacou que está com serviço de intermediação de mão de obra funcionando no local.

"Nós estamos aqui com o serviço de intermediação de mão de obra, cadastro. Até esse momento já foram entregues 150 fichas. As pessoas estão aqui no aguardo desse atendimento. Mas, como iniciamos a nossa tarefa às 8 horas, hoje já estamos com atendimento nessa hora de 100 pessoas", revelou para o Portal A TARDE.

>> Secretaria de Direitos Humanos promove 'Busca Ativa' na Barra; entenda

Sheila disse também que a presença do público em busca de um emprego está acima da expectativa nesta quarta-feira.

"Muito acima da expectativa. Está sendo muito bom, porque nós temos vários perfis de vagas e vagas também sem emprego. E isso dá uma oportunidade às pessoas de ingressarem no mercado de trabalho que estão sem nenhuma experiência", revelou.

Em seguida, a coordenadora fez um convite para quem está precisando de um emprego.

"Então venham, porque nós estamos aqui, aqui no Farol da Barra, na estação do Dia do Trabalhador, aguardando todos os trabalhadores e trabalhadoras para que possam retornar ou se inserir no mercado de trabalho".