Secretaria de Direitos Humanos promove 'Busca Ativa' na Barra; entenda | A TARDE

A Secretaria De Justiça, Direitos Humanos E Desenvolvimento Social (SJDH) também marcou presença no bairro da Barra, nesta quarta-feira, 1º de maio, onde acontece uma série de ações visando a celebração do Dia do Trabalhador.

Em contato com o Portal A TARDE, um dos assessores técnicos da pasta, Luiz Araújo, explicou a mobilização que tem sido feita pela secretaria durante a ação.

"Estamos aqui para fazer a mobilização e mostrar para a população de Salvador os direitos que elas têm, principalmente as questões ligadas à inclusão, à acessibilidade de pessoas idosas, LGBTQIPN+, pessoas com deficiência, crianças e adolescentes. A ideia da Secretaria é que até num espaço de alegria, de felicidade, a gente possa mostrar para as pessoas os direitos humanos e como isso pode ser fortalecido para todos nós", explicou.

No local, um movimento denominado de 'Busca Ativa' tem sido realizado pelos assessores técnicos da pasta com a finalidade de alcançar o maior número de pessoas possíveis e trazer para a discussão dos direitos humanos. Ao Portal A TARDE, Luiz explicou melhor o movimento.

"A Busca Ativa, a gente identifica os públicos que a gente trabalha na Secretaria. No meu caso, pessoas com deficiência, e a gente faz uma abordagem explicando pra ela quais são os direitos que ela tem, perguntando se ela teve algum direito violado também, então a gente faz uma abordagem mais qualificada, um acolhimento e uma escuta com essa pessoa. Cada setor da Secretaria aqui identifica a pessoa e se aproxima dela pra poder fazer a abordagem", disse Luiz.

Augusto Oliveira, Assessor Técnico da Coordenação LGBT da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Voltado para o público LGBT, o assessor técnico Augusto Oliveira também ratificou a importância da ação promovida pela SDJH e reforçou a necessidade da população ter conhecimento quanto aos seus direitos.

"Viemos ao 1 de maio para trazer a questão sobre educação e direitos humanos, que envolve o trabalho infantil, contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, contra a LGBTfobia, direito das pessoas trans e travestis, também de pessoas idosas e todos que são alvos da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Vim para esse Dia do Trabalhador é mostrar que ele também precisa do direitos humanos, todos precisam do direitos humanos", finalizou.