Festival da Virada: Ocorrências nos módulos de saúde caem 56% | A TARDE

Os dois módulos de saúde montados pela Prefeitura no Festival Virada Salvador 2024, na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, realizaram 42 atendimentos no primeiro dia do evento, na quinta-feira, 28. O número representa queda de 56% de ocorrências em comparação ao início do festejo no ano passado, quando foram contabilizados 96 procedimentos.

“Essa é uma redução muito significativa, que mostra que a população veio para curtir com alegria, com amor, com leveza. A gente sai de 96 casos para 42, e o mais importante: a maioria sem gravidade. 78% dos casos foram clínicos, isto é, relacionados ao consumo de bebida alcoólica, traumas causados por quedas, por exemplo”, explicou a vice-prefeita e titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Ana Paula Matos.

Segundo balanço divulgado pelo órgão, apenas duas pessoas precisaram ser levadas para unidades de saúde, sendo uma delas uma mulher em trabalho de parto. Esta última ocorrência foi relacionada à ambulante Jessica Conceição Moreira Silva, 29 anos, que precisou ser atendida enquanto trabalhava na festa.

A trabalhadora foi encaminhada a um dos módulos de saúde da Prefeitura, antes de ser regulada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que a conduziu ao Instituto de Perinatologia da Bahia (IPERBA), onde a criança nasceu poucas horas depois. O bebê, que marcou a história do Festival Virada Salvador, foi batizado com o nome de Arthur Samuel pelos pais.

Ana Paula reforça que as estruturas montadas pela SMS contam com suporte de 384 profissionais atuando em esquema de plantão, entre médicos, técnicos, enfermeiros, equipe de adminsitrativo e motoristas.

“Esses módulos possuem sala vermelha, área de sutura, ambulâncias de retaguarda, fora que ainda temos o suporte da UPA do Marback que fica aqui perto, caso o paciente precise de transferência”, ressaltou.

Além disso, os postos montados na Arena Daniela Mercury são equipados com 30 leitos no total, sendo 28 de observação e dois de reanimação, com capacidade para prestar assistência ao paciente em situação de maior gravidade. Um deles, inclusive, funciona 24h para atender os trabalhadores envolvidos no evento.