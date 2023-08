Filhote de baleia encalhado na praia de Itapuã volta ao mar

Um filhote de baleia que encalhou na praia de Itapuã, na manhã desta terça-feira, 1º, foi resgatado de volta para o mar por equipes da Companhia de Polícia Ambiental junto com banhistas e pescadores da região. Após uma manhã inteira de cuidados, o animal conseguiu retonar para o mar no início da tarde, com a subida da maré.

À TV Bahia, agentes da Polícia Ambiental explicaram que o intuito era que o filhote se encontrasse com a mãe para voltar a se estabilizar. Além disso, um homem que ajudava no resgate acabou passando mal por conta do peso do animal

Apesar do resgate, de acordo com o Milton Marcondes, diretor de Pesquisa no Projeto Baleia Jubarte, o animal tem baixas chances de sobrevivência, já que é totalmente dependente da mãe e a reunião é considerada difícil.

“O filhote é completamente dependente da mãe para proteção e para amamentação. Sem a mãe, ele não sobrevive. Então, quanto encalha um bichinho assim, às vezes, a gente pode até tentar devolver ele para água, a própria população faz isso, na esperança de que a mãe esteja ali por perto [...] Mas a mãe é muito protetora, então, para ele chegar na praia assim, é porque ele se separou dela há um bom tempo, ou por doença, ou por mau tempo”, afirmou ao Portal A TARDE.