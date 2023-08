Baleia Jubarte encalha na Península de Maraú, na Bahia

O Instituto Baleia Jubarte foi notificado nesta terça-feira, 1º, da ocorrência de mais um encalhe de baleia na Bahia. O encalhe desta vez aconteceu na Baía de Camamu, na Península de Maraú. A informação foi passada com exclusividade ao Portal A TARDE.

De acordo com o instituto, ao todo, 32 baleias encalharam no Brasil em 2023, sendo oito registros na Bahia. Ainda nesta terça-feira, um filhote de baleia foi encontrado na Praia de Itapuã, em Salvador. Conforme apuração do Portal A TARDE, o animal tem poucas chances de sobrevivência.

Como o Instituto Baleia Jubarte está atendendo a ocorrência de encalhe do filhote em Itapuã, eles não tem equipe próxima para atender a baleia encalhada em Maraú. O instituto está em contato com quem possa auxiliar.

Em meados de julho, uma baleia encalhada causou comoção na web ao parecer que estava “chorando” em um vídeo. Dias depois, ela faleceu. Na mesma ocasião, um filhote encalhou em Nova Viçosa, mas segundo Milton Marcondes, diretor de Pesquisa no Instituto, é provável que o filhote encontrado em Itapuã não seja outro.

Encalhes de Baleias Jubarte no Brasil - 2023

Mar - 01

Abr - 02

Mai - 02

Jun - 03

Jul - 21

Ago - 01

Total - 31

Encalhes por U.F.

RS - 01

SC - 03

PR - 01

SP - 02

RJ - 06

ES - 08

BA - 08

AL - 02