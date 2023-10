Flica divulga seleção de autores e artistas para lançamento de livros | A TARDE

A Festa Literária Internacional de Cachoeira - Flica - conhecida por incentivar a leitura, volta a acontecer tradicionalmente, em Cachoeira, entre os dias 26 e 29 de outubro. A Flica chega a sua 11ª edição.

Dentre as novidades, o evento contará com o espaço Casa dos Autores Baianos - destinado a lançamentos e exposições de livros de autores e artistas da nossa amada Bahia e de todo o Brasil.

Os autores que foram selecionados para expor as suas obras na Casa dos Autores, já podem conferir o resultado disponível nas redes sociais da Flica 2023 (www.instagram.com/flicaoficial) ou da Fundação Hansen (www.instagram.com/hansenbahia).

Ao todo, foram selecionados 30 autores para contemplação e outros 10 suplentes que serão chamados em caso de desistência, obedecendo a ordem de classificação e seguindo os critérios estabelecidos no edital.

Os autores selecionados devem confirmar a participação até o dia 15 de outubro, pelo e-mail [email protected].

A FLICA 2023 é realizada pela Fundação Hansen Bahia (FHB) em parceria com a CALI - Cachoeira Literária, conta com a parceria da TV ALBA, da Prefeitura de Cachoeira, tem como livraria oficial a LDM, a CNA é a Internet oficial da FLICA e patrocínio ACELEN e Governo do Estado da Bahia.