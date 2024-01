Fogo destrói loja de motos em Brumado | A TARDE

Uma loja de motos foi completamente destruída pelo fogo no início da manhã desta terça-feira, 16, na Av. Antônio Pinheiro Canguçu, no Centro de Brumado. Nas imagens recebidas pela equipe do Portal A Tarde, é possível ver que o fogo consumiu rapidamente o estabelecimento.





Um caminhão pipa foi utilizado para controlar as chamas. Apesar dos esforços das equipes, as imagens revelam que o local ficou destruído.



Até o momento, não há informações sobre o que teria iniciado as chamas. Não há registros ou informações sobre feridos.