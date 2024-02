Foragido de SC é preso com R$ 1 milhão em drogas em Salvador | A TARDE

Um homem foi preso por agentes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), na terça-feira, 5, com cinco quilos de cocaína. De acordo com informações da polícia, a droga seria comercializada durante o Carnaval de Salvador.

Além da cocaína, foram apreendidas dezenas de comprimidos de ecstasy, porções de droga sintética MDMA, porções de maconha e haxixe, uma carteira de identidade falsa, duas máquinas de cartões de crédito, quatro pés de maconha e a quantia de R$ 2.700 reais em dinheiro.





Divulgação / PC-BA

O suspeito tem mandado de prisão em aberto por tráfico de armas. Ele é investigado pelo transporte de mais de 60 fuzis, na cidade de Palhoça, em Santa Catarina (SC), no ano passado. Durante as investigações, os policiais do DEIC descobriram que o homem tinha residência fixa na Bahia.

Na abordagem, o suspeito apresentou aos policiais um documento falso, em nome de outra pessoa. Entre maconha e drogas sintéticas, a polícia diz que a apreensão representa uma descapitalização de aproximadamente R$ 1 milhão de reais para o crime organizado.

O homem, que não teve o nome divulgado, fez exame de corpo e delito e segue à disposição da justiça. Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT).