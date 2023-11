Fotos: saiba quem são os sete fugitivos da Penitenciária | A TARDE

O Portal A TARDE teve acesso aos nomes e fotos dos sete detentos que conseguiram escapar do Complexo Penitenciário Lemos de Brito, na Mata Escura, em Salvador, na manhã deste sábado, 21. São eles:

Virginio de Alcântara Filho

Elivelton de Jesus Santos

Jefferson Silva Souza

Ícaro da Costa Santos, vulgo "Cabeça"

Jefferson Silva de Carvalho

Flávio Bastos Carneiro

Fábio Souza dos Santos, vulgo "Geleia"

Segundo informações preliminares, os detentos estavam no momento do banho de sol, no Módulo 5, e aproveitaram uma 'lacuna' no sistema de segurança do presídio para escapar por um buraco com saída para as proximidades da Avenida Gal Costa. Não há informações sobre os crimes e as penas dos fugitivos.

O presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia (SINSPEB), Reivon Pimentel, questionou a falta de vigilância da Polícia Militar, que, segundo ele, seria responsável pela Segurança Perimetral dos Estabelecimentos Penais Baianos.

"Esta foto [abaixo] demonstra claramente a fragilidade na segurança causada pela ausência de prepostos nas guaritas que circundam as unidades prisionais. A única pessoa que poderia ter impedido, ou, ao menos, ter visto uma movimentação estranha no local onde ocorreu a fuga, seria o policial militar, isso se ele estivesse no posto de serviço que deveria ser guarnecido pelos prepostos do Batalhão de Guardas".

A reportagem entrou em contato com a Polícia Militar para um posicionamento e aguarda resposta.

Veja as fotos dos fugitivos identificados:

Virginio de Alcântara Filho | Foto: Reprodução

Fábio Souza dos Santos, vulgo "Geleia" | Foto: Reprodução

Ícaro da Costa Santos, vulgo "Cabeça" | Foto: Reprodução

Flávio Bastos Carneiro - Ele já havia fugido de forma semelhante há cerca de 10 anos | Foto: Reprodução

Jefferson Silva souza | Foto: Reprodução

Jefferson Silva de Carvalho - | Foto: Reprodução

Elivelton de Jesus Santos | Foto: Reprodução

Buscas

Fugitivos fizeram um buraco para escapar | Foto: Cidadão Repórter

Facões e martelos encontrados no complexo penitenciário | Foto: Cidadão Repórter

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que atua junto com a Seap para localizar os detentos. Conforme a pasta, “ações de inteligência são realizadas por equipes das polícias Militar, Civil e Penal para recapturar os criminosos. Equipes do Batalhão de Guardas, da Rondesp Central e do Grupamento Aéreo (Graer) realizam varreduras no perímetro do Complexo”.

Informações sobre os detentos podem ser enviadas através dos telefones 181 (Disque Denúncia) e 190 (Centro Integrado de Comunicações).