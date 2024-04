Frente fria deve atingir Salvador; Salvamar alerta a população | A TARDE

O feriado da Semana Santa vai ser acompanhado de nebulosidade e chuvas fracas em Salvador. Segundo o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador, entre sexta-feira, 29, e sábado, 30, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado, com chuvas fracas a moderadas a qualquer hora do dia. No domingo, 31, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com chuvas fracas e isoladas a qualquer hora do dia. As temperaturas devem variar entre 24 °C (mínima) e 32 °C (máxima).

O meteorologista do Inema, Aldírio Almeida, destacou a previsão do tempo para a capital e o interior do estado durante o feriado prolongado: “Na madrugada de sexta ainda deve chover na faixa litorânea e ao decorrer do dia o tempo deve firmar na faixa litorânea e interior. Já a partir do sábado, o tempo deve ficar firme na maior parte do estado e no litoral que inclui Salvador. Até pode chover, mas de forma muito fraca, passageira e na maior parte do período, o tempo deve ficar firme. Já no extremo sul, próximo à divisa com Espírito Santo, e Minas Gerais pode ter chuvas no final do domingo de páscoa”, destacou.

Segundo o Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador, entre o final de março e a primeira quinzena de abril, está previsto o aumento gradual das chuvas e redução das temperaturas. A precipitação deve superar a normal climatológica de 143,7 mm, devido à formação do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) e outros sistemas meteorológicos.

Com a chegada das chuvas o coordenador de Salvamento Marítimo (Salvamar), Kailani Dantas destaca os cuidados necessários para evitar riscos durante o feriado: “Recebemos uma frente fria no início da semana do quadrante sul, esse desenho acaba potencializando muito os riscos do banho de mar, configurando a tão conhecida maré de março. Essa força de maré fortalecida através da frente fria, dá mais potência às correntes de retorno aumentando os riscos do afogamento. Existe também um risco com relação a descargas elétricas, os raios, esses acidentes assim como afogamento podem ser fatais”, ressaltou.

O coordenador recomenda à população evitar o banho de mar e ao estar na praia buscar pontos assegurados por salva vidas ou guarda vidas, não se expor próximo a pedras, corais e evitar o consumo alcoólico. Em caso de emergência, além do contato direto com os profissionais nas praias, o serviço pode ser acionado através do número (71) 3202-4970. Já nas demais praias fora do trecho entre Jardim de Alah e Ipitanga, o contato deverá ser feito com o Grupamento Marítimo (Gmar), do Corpo de Bombeiros, pelo número 193.