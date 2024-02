Fuga em Mossoró completa 1 semana e busca terá apoio da Força Nacional | A TARDE

A fuga da penitenciária federal de Mossoró (RN) completa uma semana nesta quarta-feira, 21, Para ajudar nas buscas dos dois foragidos e reforçar a segurança na penitenciária, o ministro da Justiça e Segurança, Ricardo Lewandowski, autorizou o envio de cem agentes da Força Nacional para a cidade.

O reforço foi uma solicitação do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Passos, e acordado com a governadora do RN, Fátima Bezerra. Além disso, a Força Nacional atuará em treinamentos de segurança dentro da penitenciária.

Segundo a portaria, o emprego da Força Nacional para o reforço de segurança na região da Penitenciária Federal de Mossoró irá durar 60 dias, começando na sexta-feira, 23.

Fuga

Os detentos Rogério Mendonça e Deibson Nascimento fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró no dia 14 de fevereiro, Quarta-Feira de Cinzas. Os dois presos, originalmente do Acre, estavam na unidade desde setembro de 2023.

Eles chegaram a penitenciária federal após e envolverem em uma rebelião no presídio Antônio Amaro, em Rio Branco, em julho do ano passado.

Esta foi a primeira fuga registrada na história do sistema penitenciário federal, que inclui ainda penitenciárias em Brasília (DF), Catanduvas (PR), Campo Grande (MS) e Porto Velho (RO).