Fundador de A TARDE é homenageado em centenário de Ruy Barbosa

O fundador do grupo A TARDE, Ernesto Simões Filho (1886-1957), foi condecorado durante a cerimônia de homenagem ao centenário de morte de Ruy Barbosa (1849-1923) na manhã desta quarta-feira, 1. A honraria ao jornalista e ex-ministro da Educação foi concedida pela Associação Bahiana de Imprensa (ABI) pela contribuição para reunir acervos e manter funcionando o Museu Casa de Ruy Barbosa.

A Medalha Rubem Nogueira foi recebida pelo presidente do Grupo A TARDE, João Mello Leitão, que lembrou a história de luta do bisavô para manter viva a valorização da história de Ruy Barbosa.

“É um prazer estar aqui, uma honra participar como bisneto do Ernesto Simões Filho, como presidente do Grupo A TARDE. O meu bisavô tem uma história de luta por Ruy Barbosa. Então é prazeroso observar a presença de tantas autoridades da diretoria do Grupo. Então é motivo de orgulho fazer parte da homenagem ao centenário de falecimento de Ruy Barbosa”, disse o presidente.



A solenidade em homenagem ao baiano que está entre os grandes nomes da história, diante de toda uma contribuição para o padrão social, político e judiciário que conhecemos nos dias atuais, ocorreu na sede da ABI, na Praça da Sé.

A solenidade marcou o lançamento de uma programação especial de homenagens, no mês de março, além da outorga da Medalha Rubem Nogueira, que foi recebida também por representantes do Governo do Estado, na figura do vice-governador Geraldo Júnior (MDB), e da Prefeitura de Salvador, na figura da titular da Secretaria Municipal de Comunicação, Renata Vidal.

Ruy Barbosa recebe homenagem em sede da ABI | Foto: Shirley Stolze | AG. A TARDE

O presidente da ABI e apresentador do programa Isso é Bahia (A TARDE FM), Ernesto Marques, explica que a programação de homenagem prevista para o mês de março inclui ações como a realização de palestras sobre o histórico do Museu e a vida do ilustre baiano. Além disso, para o decorrer deste ano, existem planos como a republicação da autobiografia do jurista, de Luiz Viana Filho, além do lançamento de uma revista em quadrinhos e um longa metragem feito em coprodução com uma empresa baiana da área audiovisual.



“O encontro abre uma programação extensa no mês de março, construída com a colaboração de 16 entidades, entre públicas e privadas, que construíram a Casa. E as entidades jornalísticas fazem isso por reconhecer um jornalista apaixonado. Embora ele tenha se notabilizado muito mais como jurista, como diplomata, como político, foi através da militância na imprensa que Ruy Barbosa ganhou a dimensão que teve, enquanto figura nacional, muito antes de existir o rádio. E hoje estamos falando de Ruy indiretamente, com um ato que faz uma reverência para as pessoas que se reuniram na década de 40 para reforçar a sua imagem", pontuou Ernesto Marques.

Ernesto Marques e Jefferson Beltrão, diretor da A TARDE FM | Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Também estiveram presentes Caroline Gois diretora do Portal A TARDE, Mariana Carneiro, diretora de Projetos Especiais do Grupo A TARDE, Luciano Neves, diretor de Relações Institucionais e Marluce Barbosa, gestora comercial do Grupo A TARDE.



Entre os grandes feitos de Ruy Barbosa, um dos intelectuais mais conhecidos do seu tempo, a coautoria da constituição da Primeira República foi um dos destaques, além de trabalhos feitos em defesa do federalismo, do abolicionismo e do avanço de direitos e garantias individuais da população.

João Mello Leitão recebe homenagem ao grupo A TARDE Caroline Gois | AG. A TARDE