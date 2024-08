Garis retomam serviço na Cidade Baixa após uso da farda por PM

Serviços da Limpurb já estão funcionando normalmente na região - Foto: Reprodução / Rede Bahia

Os agentes de limpeza da Limpurb retomaram nesta segunda-feira (29) as suas atividades na Cidade Baixa, em Salvador, após a suspensão do serviço desde o último sábado (27). A interrupção foi motivada por uma situação de medo entre os trabalhadores, que temiam por sua segurança devido ao uso indevido do fardamento dos garis por policiais militares durante uma operação na praia de Cantagalo.

O ocorrido levantou preocupações entre os agentes de limpeza, que temiam ser confundidos com policiais e sofrer represálias de criminosos. A operação policial, que tinha como objetivo combater o tráfico de drogas na região, foi realizada por oficiais utilizando o uniforme de trabalho dos garis, que foram orientados pelo sindicato da categoria (Sindlimp) a suspender as atividades.

Em resposta ao incidente, a Prefeitura de Salvador emitiu uma nota destacando que o uso inadequado do fardamento dos garis coloca em risco a integridade física dos profissionais, que desempenham um papel crucial na manutenção da limpeza da cidade.

Já a Polícia Militar informou que "está apurando com o comando da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Comércio) as circunstâncias da ocorrência que terminou com sete suspeitos presos e drogas apreendidas na praia do Canta Galo". Além disso, a PM também acrescentou que todas as medidas necessárias para garantir a prestação de serviços públicos na região serão adotadas.