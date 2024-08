Limpurb suspende serviço após PM usar fardamento em operação; entenda

Operação aconteceu na praia do Cantagalo, na região da Calçada - Foto: Reprodução | PMBA

A Prefeitura de Salvador informou que o Sindicato que presenta representa os agentes de limpeza decidiu suspender os serviços na região da Cidade Baixa após uma operação da Polícia Militar da Bahia, que resultou na prisão de ao menos sete pessoas que foram flagradas traficando drogas , na Praia do Cantagalo, na região da Calçada. Isso porque, durante a ação, os agentes de segurança estariam usando uniformes dos trabalhadores da limpeza para flagrar a ação. Segundo a Limpurb, o uso do fardamento "não foi autorizado" por eles.

Leia também:

>> Capitão da PM investigado por ligação com facção é preso novamente

>> Vídeo: mulher sofre tentativa de estupro em Salvador

A nota salienta que os "agentes do serviço de limpeza temem represálias, e alguns deles, inclusive, já relataram terem sofrido ameaças após o ocorrido".

Também por meio de nota, a Polícia Militar se manifestou e disse "está apurando com o comando da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Comércio) as circunstâncias da ocorrência que terminou com sete suspeitos presos e drogas apreendidas na praia do Canta Galo", além de salientar que "todas as medidas necessárias para garantir a prestação de serviços públicos na região serão adotadas".

Nota na íntegra

A Prefeitura de Salvador informa que o sindicato que representa os agentes de limpeza decidiu suspender os serviços na região da Cidade Baixa após uma operação policial na Praia do Cantagalo. Durante a ação, policiais utilizaram uniformes da Limpurb. O uso do fardamento não foi autorizado pela Limpurb.

A situação causou transtornos para os serviços de limpeza da cidade, uma vez que está dificultando a entrada de caminhões em algumas localidades. Agentes do serviço de limpeza temem represálias, e alguns deles, inclusive, já relataram terem sofrido ameaças após o ocorrido.

A Prefeitura reforça que sempre está disposta a colaborar com as autoridades policiais nas ações de segurança pública. Contudo, lamenta a situação causada e reforça que o uso indevido do fardamento coloca em risco a integridade física dos profissionais que atuam diariamente realizando a limpeza na cidade.

A gestão municipal destaca ainda que mantém diálogo com as autoridades competentes e com os profissionais que atuam na limpeza da cidade para que os serviços possam ser normalizados.

Posicionamento da Polícia Militar

A Polícia Militar da Bahia ressalta que atua sempre com o objetivo de proteger a população das ações criminosas. Informa também que está apurando com o comando da 16ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Comércio) as circunstâncias da ocorrência que terminou com sete suspeitos presos e drogas apreendidas na praia do Canta Galo. Acrescenta ainda que todas as medidas necessárias para garantir a prestação de serviços públicos na região serão adotadas.