Vídeo: mulher sofre tentativa de estupro em Salvador

Uma mulher sofreu uma tentativa de estupro no bairro de Sussuarana, em Salvador. O caso ocorreu na madrugada de segunda-feira, 22, e as imagens que mostram o momento em que ela escapou do ataque foram divulgadas nesta sexta-feira, 26.

Segundo informações da Polícia Civil, a mulher foi surpreendida pelo homem enquanto chegava na casa onde mora. Ao resistir a abordagem, ela foi agredida com um soco no rosto.

Câmeras de segurança da rua registraram o momento em que ela correu para fugir de um carro que seguia logo atrás dela. Na sequência, o motorista do veículo desceu do veículo e seguiu em direção à mulher.

Conforme a polícia, o caso é investigado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) de Brotas. Foi expedida guia para exame de lesão corporal e diligências são realizadas com o objetivo de identificar e prender o suspeito.

