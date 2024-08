PM prende oito pessoas com drogas em praia de Salvador

Suspeito foram flagrados traficando crack e maconha - Foto: Divulgação

Oito pessoas foram detidas na manhã desta sexta-feira, 26, na praia do Cantagalo, no bairro da Calçada, em Salvador, em posse de uma grande quantidade de crack e maconha, além de balanças digitais.

Segundo a Polícia Militar, agentes da 16ª CIPM com apoio da CIPT - BTS foram acionados para averiguar uma ocorrência de que um grupo de homens estaria traficando drogas. Ao chegarem, os pms constataram o fato, onde foi realizada a abordagem, sendo encontrados com os oito indivíduos com o material ilícito.



Todo material apreendido e os autores foram apresentados à Central de Flagrantes para tomada das medidas cabíveis.