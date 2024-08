PM deflagra operação contra facções em Tancredo Neves

Ações tiveram início na manhã desta sexta - Foto: Divulgação

As Forças Estaduais da Segurança deflagraram nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 26, a Operação Séquito, ampliando as ações de inteligência e de policiamento ostensivo no bairro de Tancredo Neves, em Salvador.

A operação tem como principal objetivo combater integrantes de facção, com envolvimento em tráfico de drogas e armas, homicídios, corrupção de menores, entre outros crimes.

A ação conta com equipes do policiamento ordinário, do Grupamento Aéreo (GRAER), dos Batalhões de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO), de Choque e de Operações Policiais Especiais (BOPE) e da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM).

"Hoje estamos dando início a operação Séquito na área da 23ª CIPM. Uma opração que vai se desdobrar em pontos sensíveis dessa região, afim de inibir o tráfico de drogas e atuar nos locais onde a mancha criminosa de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI)", explicou o Tenente-coronel Luciano Jorge, comandante da 23ª CIPM.

CICC

O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) da Secretaria da Segurança Pública foi ativado para auxiliar durante as ações no bairro de Tancredo Neves.

Profissionais das quatro Forças da Segurança Pública, das Superintendências de Telecomunicações (STELECOM), de Inteligência (SI), de Gestão Integrada da Ação Policial (SIAP) e de Gestão Tecnológica e Organizacional (SGTO) serão empregados no CICC.

Disque Denúncia

Qualquer informação sobre indivíduos armados, tráfico de drogas ou qualquer tipo de movimentação suspeita na região pode ser repassada através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP), com total sigilo.