GCM troca tiros com suspeitos e recupera moto roubada | A TARDE

Uma equipe do Grupo de Apoio ao Turista, da Guarda Civil Municipal (GAT/GCM) trocou tiros com suspeitos e conseguiu recuperar uma motocicleta e outros pertences roubados, na noite de terça-feira, 23, na região da Fazenda Grande do Retiro, na capital baiana. Os assaltantes conseguiram escapar.

De acordo com as informações da Guarda Civil Municipal, uma vítima de roubo acionou a equipe logo após o crime. Em posse das informações, a guarnição encontrou dois suspeitos com as características relatadas. Ao avistarem a viatura, dispararam contra a guarnição, que revidou e houve troca de tiros. Em seguida, os infratores fugiram em uma motocicleta.

Os agentes seguiram o sinal do GPS e encontraram a motocicleta utilizada pelos suspeitos - com chassi danificado no Bairro de Brotas - onde também foi localizada uma mochila com os pertences da vítima.

Os homens conseguiram fugir, mas todo o material foi recuperado e apresentado com a vítima na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos.

A ação contou ainda com o apoio da Área S4 e Grupamento de Rondas da Capital.