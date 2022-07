Governo Federal prorroga prazo de recadastramento do CadÚnico

O governo federal publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 14, a prorrogação do prazo para atualização do Cadastro Único (CadÚnico). A extensão de 60 dias será contada a partir da data limite de cada beneficiário, sendo o máximo do prazo encerrado em outubro.

Em Salvador, o recadastramento tem gerado longas filas e muita confusão. Beneficiários se queixam por não conseguir marcar o atendimento nos centros disponibilizados para o procedimento, que seria encerrado nesta sexta-feira, 15.

Para não perder os benefícios sociais, muitas pessoas procuraram os pontos de atualização do CadÚnico mesmo sem o agendamento. O coordenador de cadastramento da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Télio Barroso, informou que mesmo com a prorrogação, o atendimento continuará sendo agendado.

O CadÚnico é o principal instrumento do governo para a inclusão de famílias de baixa renda em programas federais como Tarifa Social de Energia Elétrica e Benefício de Prestação Continuada (BPC). Ele dá direito também ao Auxílio Emergencial e ao Auxílio Brasil, além de outros benefícios.