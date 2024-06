Grave acidente entre moto e carro deixa feridos em avenida de Salvador | A TARDE

Um grave acidente envolvendo um carro e uma moto aconteceu na Avenida Pinto de Aguiar, na noite desta quarta-feira, 30. A situação foi registrada em vídeo e aponta que houveram dois feridos.

Informações preliminares, divulgadas por pessoas que estavam no local, apontam que a motocicleta teria invadido no sinal vermelho e foram atingidos por um veículo, modelo Fiat Pulse na cor preta.

Nas imagens, filmadas por populares e obtidas pelo Portal A TARDE, os dois homens que estavam no moto aparecem caídos no chão. A colisão ocorreu na altura do semáforo que fica antes do ponto de ônibus, próximo ao supermercado Hiperideal.

Em contato com a reportagem, a Superintendência de Trânsito (Transalvador) confirmou o acidente e informou que a ocorrência foi registrada por volta de 21h40. As duas vítimas foram atendidas e encaminhadas para unidades de saúde nas proximidades. Não há mais detalhes quanto ao estado de saúde.

