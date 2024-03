Grávida sem saber, mulher dá à luz em privada de hospital de Salvador | A TARDE

Uma mulher foi ao Hospital Eládio Lasserre, em Cajazeiras, em busca de atendimento. De acordo com informações da unidade hospitalar, ela se queixava de fortes dores na região lombar. Entretanto, o que ela não sabia é que estava em trabalho de parto.

Ainda de acordo com o Hopistal, o nascimento do bebê foi espontâneo e ocorreu quando a moça foi ao banheiro. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ouvir um homem dizendo que o recém-nasdio tinha "caído dentro do vaso sanitário", informação não confirmada pelo hospital.

A assessoria do Eládio Lasserre informou ainda que realizou o acolhimento e os primeiros atendimentos da mãe e seu filho e, logo em seguida, os encaminhou para uma maternidade que não teve o nome revelado.

“O Hospital Professor Eládio Lasserre (HPEL) informa que procede a informação de que uma paciente entrou em trabalho de parto espontâneo na unidade. A paciente informou que não estava ciente da gestação e deu entrada na Emergência com queixa de forte dor lombar. A mãe e recém nascido receberam a assistência necessária e foram conduzidos para unidade de saúde especializada", diz a nota.