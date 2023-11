Greve dos rodoviários deve ser definida em reunião na segunda-feira | A TARDE

A greve geral dos rodoviários de Salvador, marcada para a próxima terça-feira, 14, será confirmada após um reunião agendada para às 9h30, da segunda-feira, 13, na sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE).

De acordo com o o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Hélio Ferreira, não ocorreram avanços no processo de negociação mediado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). "Eles (empresários) permanecem irredutíveis. E diante dessa postura, não há outra solução a não ser cruzar os braços".

O representante das empresas, Jorge Castro, negou a denúncia feita pelos rodoviários de que os cobradores estariam sendo substituídos por jovens aprendizes e sobre a falta de transporte para os trabalhadores que pegam no serviço durante a madrugada, porém assumiu atraso no depósito do Fundo de Garantia (FGTS) e no fornecimento do fardamento. De acordo com Castro, o sistema de transporte passa por dificuldades financeiras, o que dificulta o cumprimento de acordos formados na convenção coletiva.

O sindicato afirma que caso não haja acordo na reunião, os trabalhadores irão cruzar os braços à meia-noite da segunda para a terça-feira. A Prefeitura de Salvador informou que acompanha o processo de negociação e que um esquema especial já está sendo pensando, caso a mobilização seja confirmada.