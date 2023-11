Rodoviários de Salvador decretam greve a partir da próxima terça | A TARDE

Sem acordo, o Sindicato dos Rodoviários de Salvador decretou greve geral de ônibus a partir da próxima terça-feira, 14. A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pelo presidente em exercício, Fábio Primo.

Leia mais:

>> Rodoviários decidem aprovar estado de greve geral em Salvador; veja

>> Reunião com empresários deve definir rumos da greve dos rodoviários

Representantes da categoria e donos de empresas de transporte público realizaram mais uma rodada de reunião na manhã desta terça-feira, 7, na sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), em Salvador. O objetivo era um acordo entre as partes, o que não aconteceu. Por isso, os trabalhadores decidiram 'cruzar os braços' na próxima semana.

Após a reunião, o diretor de comunicação do Sindicato, Daniel Mota contou ao Portal A TARDE que o edital de greve deve ser publicado ainda quarta-feira, 7, para cumprir o prazo mínimo de 72h antes da paralização das atividades.

"Tem uma nova reunião marcada para segunda, 13,. Nossa esperança é que haja um acordo entre as duas partes e não seja deflagrada a grave", disse.

Na segunda-feira, 6, os rodoviários já haviam aprovado o estado de greve. A decisão veio após assembleia que contou com a participação de trabalhadores na sede do sindicato, no bairro do Matatu.