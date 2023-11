Rodoviários decidem aprovar estado de greve geral em Salvador; veja | A TARDE

Trabalhadores rodoviários decidiram na manhã desta segunda-feira, 6, aprovar o estado de greve em Salvador. A decisão da categoria veio após assembleia que contou com a participação de trabalhadores na sede do sindicato, no bairro do Matatu. A data da mobilização não foi informada, mas após 72 horas do comunicado oficial para a Justiça, a categoria pode cruzar os braços.

De acordo com o diretor de comunicação do sindicato dos rodoviários, Daniel Mota, mesmo com a decisão, não há previsão de paralisação e atraso de saída das garagens nesta terça-feira. "Acho que de hoje até 24 horas não vai ter nada (paralisação) porque é preciso a gente cumprir o rito processual da greve, de avisar a todos com antecedência".

Além da assembleia desta segunda-feira, ainda acontece na terça-feira, 7, uma rodada de reunião na sede do Ministério Público do Trabalho (MPT), com as presenças do Ministério Público (MP) e de representantes das empresas e do sindicato para tentar chegar a um acordo e evitar a greve.



"No último encontro não houve avanço nas pautas que são o descumprimento da convenção coletiva, e a utilização de jovens aprendizes no lugar de cobradores. É uma manobra. Estão demitindo cobradores e utilizando menor aprendiz", denuncia Mota.

Veja momento em que greve é decretada:





Osvaldo Barreto | Ag. A TARDE