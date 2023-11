Greve: rodoviários dão mais um passo para oficializar paralisação | A TARDE

Após anunciar estado de greve, os rodoviários de Salvador darão mais um passo para oficializar a paralisação. Na manhã desta quarta-feira, 1º, o sindicato da categoria estará na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE) na Bahia, no bairro do Comércio, na capital baiana.

Leia mais: Sindicato dos Rodoviários decreta estado de greve em Salvador

Em entrevista ao Grupo A TARDE, o diretor de comunicação do Sindicato, Daniel Mota, explicou que o encontro tem como objetivo tratar os detalhes legais para a possível suspensão do serviço do transporte publico. "Teremos essa reunião com o superintendente. Esse é mais um trâmite que normalmente é realizado antes da greve", explicou Daniel Mota.

Na terça-feira, 31, o sindicato publicou um edital convocando a categoria para participar de mais uma Assembleia Geral Extraordinária, prevista para acontecer na segunda-feira, 6.

Vale lembrar que na última quinta-feira, 26, alguns profissionais da classe se reuniram e aprovaram a greve geral na capital.