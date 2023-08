Gringo brinca ao analisar praia em Salvador: "é caótico"; assista

Um influenciador britânico conhecido nas redes sociais como Nick Whincup viralizou ao analisar um passeio pela praia da Barra, em Salvador. Nas imagens, ele aparece em um dia ensolarado mostrando como é o "caos" de quem vai curtir as belezas naturais de um dos principais pontos turísticos da capital baiana.

O primeiro ponto destacado pelo turista foi o número de caixas de som encontrado na areia, consideradas "enormes! pelo mesmo. Ele ainda destaca que é possível comprar qualquer produto na praia, a exemplo de comidas como queijo coalho, acarajé, açaí, uma "estrela do mar?". E até colares, copos e chapéus artesanais.

"Praiais no Brasil são caóticas. Você encontra essas "JBLs" gigantes, capazes de fazer uma grande festa rave. E são tantas coisas, amendoim, brigadeiro, açaí, carne... com areia. Aquilo é uma estrela do mar? É caótico, mas é Brasil. E eu amo", disse o influenciador, em trechos de um vídeo compartilhado em suas redes sociais.