Grupo escolhe Bahia para abrigar primeiro hotel 6 estrelas; saiba onde | A TARDE

Salvador foi o destino brasileiro mais vendido no ano de 2022, de acordo com os dados consolidados pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa). E é de olho nos milhões de turistas que todos os anos desembarcam no aeroporto Internacional Dep. Luís Eduardo Magalhães que a rede hoteleira Rosewood, que possui hotéis de luxo em vários países, escolheu a capital baiana para abrigar o primeiro empreendimento seis estrelas do Nordeste.

O prédio escolhido pelo empreendimento é o Palácio Rio Branco, que foi sede do governo estadual por mais de um século. O imóvel imponente, localizado no Centro Histórico, ao lado do Elevador Lacerda e próximo do Pelourinho e Mercado Modelo será reformado e restaurado.



De acordo com as primeiras informações, o empreendimento terá cerca de 75 quartos, sendo 39 dentro do monumento histórico e 36 em uma área anexa O hotel oferecerá aos hóspedes serviços e comodidades de alto padrão, como piscina, sauna, salão de beleza, salão de leitura, estacionamento, entre outros espaços.

A empresa contratada executará a reforma completa, restauro e requalificação do prédio, além de se encarregar da conservação e manutenção do Palácio Rio Branco. A estimativa é que entre 200 a 300 funcionários trabalhem no local. O valor da diária em um hotel seis estrelas passa dos R$ 3 mil. A expectativa é que o empreendimento reforce o processo de revitalização do Centro Antigo de Salvador.