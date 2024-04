Guarda Civil afasta agentes envolvidos em agressão no Santo Antônio | A TARDE

A Guarda Civil Municipal de Salvador (GCM) afastou do serviço operacional os agentes envolvidos no caso do Santo Antônio Além do Carmo, onde profissionais do órgão agrediram um ambulante na noite de quinta-feira, 28. O caso foi levado à Corregedoria do órgão.

Em nota, a GCM disse que "no que se refere a situações como a flagrada no vídeo divulgado, os agentes foram afastados do serviço operacional, passando a cumprir sua escala de serviço desempenhando atividades de natureza administrativas durante o curso do processo".



O vídeo citado registrou o momento que mostra funcionários da GCM segurando um vendedor, enquanto agentes da Secretaria de Ordem Púbnlica (Semop) recolhe mercadorias no local.

A situação piora com o desespero do ambulante ao ver suas mercadorias sendo apreendidas. Um dos agentes da Guarda Civil ataca o homem com um tapa no rosto, o que provocou manifestações de repúdio por parte das pessoas que presenciaram a situação.

Veja o vídeo:

Reprodução | Redes Sociais