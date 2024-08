Guerra de facções no Centro de Salvador termina com homem executado

Tiroteio teria envolvido as facções Bonde do Maluco (BDM) e Comando Vermelho (CV) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma troca de tiros entre grupos criminosos assustou moradores do bairro do Garcia, em Salvador, na noite desta segunda-feira, 29. Durante um confronto, um homem teria sido morto com diversos tiros.

Informações preliminares apontam que o tiroteio teria envolvido as facções Bonde do Maluco (BDM) e Comando Vermelho (CV), que disputam o domínio pelo tráfico de drogas da região.

Até o momento, ainda não há informações quanto a identidade da vítima e nem se ela teria envolvimento com algum dos grupos criminosos.

O Portal A TARDE tentou contato com as policias Militar e Civil, a fim de obter maiores esclarescimentos acerca do ocorrido, mas, até o momento do fechamento desta matéria, ainda não havia obtido retorno.