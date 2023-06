Guerra de fogos aterroriza moradores em Salvador

Moradores do bairro de Águas Claras, em Salvador, se assustaram com uma 'guerra de fogos' registrada entre as ruas Benedito Jenkis e Francisco Leite, na noite de quinta-feira, 29. Imagens que circulam nas redes sociais mostram que uma rua foi completamente interditada para o confronto e o barulho das explosões foi alto.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que foi acionada e, ao chegar, os agentes encontraram diversas pessoas na prática da guerra de fogos, “que ao perceberem a presença da equipe, fugiram. Foram realizadas buscas, mas nenhum suspeito foi localizado.”

Nas redes sociais, também foi relatada a 'guerra de fogos' no bairro do IAPI, chegando a parte da Avenida San Martin, na noite de quinta. No entanto, a PM disse não ter sido acionada para essa ocorrência e que guarnições realizaram rondas na localidade e nenhuma situação associada a guerra de fogos foi verificada.

Confira vídeo:

null Reprodução | Redes Sociais

Ações da PM

Uma operação conjunta foi realizada na quarta e na madrugada desta quinta, visando prevenir e coibir a guerra de espadas no bairro de Periperi. Mesmo com a conclusão da operação, o policiamento seguiu intensificado em toda localidade.

Segundo a corporação, das 14h às 20h de quarta-feira, a 18ª CIPM realizou, com apoio do Esquadrão de Motociclistas Águia e da Transalvador, blitz e abordagens na Rua Doutor Barreto. Foram abordadas 155 pessoas e 100 veículos quatro e duas rodas. Também foram autuados 64 veículos e motos e 25 foram removidos.

Ainda conforme a PM, das 18h às 3h desta quinta, a 18ª CIPM, com apoio do Batalhão de Choque, do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (Batamo) e do Comando de Policiamento Regional da Capital - Baía de Todos os Santos (CPRC-BTS), seguiu em operação na prevenção à guerra de espadas na rua Dr. Almeida, na praça principal da Urbis e adjacências, com rondas e ponto base, para garantir a segurança da população de Periperi. Ninguém foi preso durante essa atuação.