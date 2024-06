Homem é arrastado em cima de carro após briga por vaga; vídeo | A TARDE

A Polícia Civil investiga uma briga de trânsito que aconteceu na segunda-feira, 3. Na ocasião, uma mulher jogou o carro que dirigia contra um homem depois deles discutirem, no bairro de Nazaré, em Salvador, por causa de uma vaga. As

O homem foi identificado como Uelber Aleluia. Ele gravou o vídeo no momento em que estava sendo 'arrastado' pelo veículo. As imagens impressionam.

"Assassina aqui, querendo me matar. Tentativa de homicídio em pleno Vale do Nazaré, a senhora tentando me jogar com o carro", narrou ele enquanto levado pela mulher dirigindo um carro modelo Nissan Kicks.

A briga

Uelber diz que a mulher estacionou o carro em frente a garagem da clínica dele, além de soltar injúrias raciais para ofendê-lo. Segundo ele, ela não esteve disposta a ter uma conversa amigável. "Não tenho diálogo e nem converso com neguinhos", teria dito.

"Estou fisicamente bem, tive algumas escoriações na perna, mas psicologicamente abalado por conta das injúrias raciais, porque foi a primeira vez. Essa senhora estava descontrolada, xingando, falou que 'esses pretinhos são todos assim', por um motivo banal, que poderia ser resolvido com um diálogo", contou ao g1.

"Até hoje não consigo deitar minha cabeça na cama e dormir. Fiz uma pesquisa, descobri que essa pessoa é formada em psicologia e eu não sei como uma pessoa dessa pode exercer essa profissão", completou Uelber Aleluia.

Ainda de acordo com Uelber, flanelinhas chegaram a pedir a mulher não parar o carro na vaga, pois o local também dá acesso a um lar de idosos, que fica bem do lado da clínica dele.

"Ela indagou para ele que não tinha sinalização vertical e que ia estacionar aqui mesmo. Foi o que ela fez, foi bastante ignorante com ele, se retirou do carro e foi para seu destino", continuou.

Uelber presenciou a discussão da mulher com os flanelinhass e interviu. "Foi nesse momento que ela falou que 'esses pretinhos são todos iguais', arrastou o carro e disse: 'não converso com esses neguinhos'. Aí fui atropelado e arrastado", descreveu.

Através de nota, a Polícia Civil informou que está investigando o caso.

