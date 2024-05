Homem é atropelado na Ladeira do Funil e levado pelo Samu | A TARDE

Um homem ficou ferido após ser atropelado nesta terça-feira, 23, em Salvador. Segundo informações que o Portal A TARDE teve acesso, a ocorrência foi registrada no bairro do Barbalho, nas proximidades da Ladeira do Funil, sentido Aquidabã.

Um vídeo mostra o momento em que a vítima está no chão da via, enquanto outros carros passam ao lado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e o homem foi levado ao hospital. Não há mais detalhes sobre o estado de saúde dele.

No momento do acidente, o trânsito apresentou lentidão, mas a via foi liberada rapidamente, sem provocar mais transtornos no local.

Homem fica ferido após atropelamento em bairro de Salvador Reprodução | Redes Sociais