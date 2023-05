Homem é baleado durante ação da PM no Nordeste de Amaralina

Um homem foi baleado na noite de domingo, 28, durante uma ação da Polícia Militar, na localidade do Largo do Areal, no Nordeste de Amaralina, em Salvador.

Segundo informações da Polícia Militar, agentes da 40ª Companhia Indepente da PM realizavam rondas nas regiões quando se depararam com indivíduos armados, que dispararam contra a guarnição. Houve revide e troca de tiros.

Ainda conforme a corporação, cessado o confronto, os militares encontraram uma pessoa ferida, que foi socorrida para o hospital. A ocorrência foi registrada na 28ª Delegacia Territorial.

Em imagens, que já ganharam a internet, moradores da região aparecem revoltados e discutindo com policiais pouco depois do homem ser baleado.