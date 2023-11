Homem é encontrado morto e mulher ferida em imóvel em Salvador | A TARDE

A Polícia Civil investiga a morte de um homem encontrado sem vida na noite de sexta-feira, 10, dentro de casa, no bairro do Lobato, em Salvador. Uma mulher também ficou ferida e foi socorrida.

Segundo informações iniciais das polícias Militar e Civil, a vítima, ainda não identificada, estava dentro de um imóvel na Travessa Oscar Cordeiro, quando vizinhos escutaram vários disparos.

Uma guarnição da 14ª CIPM foi acionada pelo CICOM para verificar a ocorrência. No local os policiais contataram o fato, um homem caído ao solo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamada, no entanto, o homem já estava morto. Uma mulher que foi socorrida pela equipe médica para o Hospital Geral do Estado. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

O caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).