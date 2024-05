Homem é esfaqueado no bairro Dois de Julho durante briga | A TARDE

Uma briga entre dois supostos usuários de drogas terminou com um deles esfaqueado e o outro ferido. O caso aconteceu na manhã deste sábado, 11, na Rua Visconde de Mauá, Dois de Julho, em Salvador, em uma escadaria que dá acesso a Rua Carlos Gomes.

De acordo com as informações da Polícia Militar, o Comando de Operações Policiais Militares COOPM, e agentes do 18º BPM foram acionados para atender a ocorrência de dois homens que estavam feridos após uma briga. Um deles havia sido esfaqueado pelo outro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e seguiu para o Hospital Geral do Estado. Não há informações sobre o estado de saúde dos dois homens. Não há informações se algum deles foi detido. A Polícia Civil investiga o caso.

