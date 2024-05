Homem é executado com diversos tiros na Praça da Revolução | A TARDE

Um homem foi morto na noite desta quinta-feira, 9, na rua Santa Luzia, próximo Praça da Revolução, em Periperi.

De acordo com informações da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) o homem foi alvo de diversos tiros.



Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) e do Departamento de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) estiveram no local.

Ainda não informações sobre a identidade da vítima e a autoria do crime será investigada.

Publicações relacionadas