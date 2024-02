Homem é executado no São Gonçalo do Retiro, em Salvador | A TARDE

Um homem foi executado na noite desta sexta-feira, 2, no bairro São Gonçalo do Retiro, em Salvador. O crime aconteceu na Rua Milton Gomes Costa. A vítima não foi formalmente identificada.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais militares da 23ª CIPM foram acionados para averiguar informações sobre a localização do corpo de um homem na Rua Milton Gomes Costa. No local, os militares constataram fato, isolaram o local e acionaram o DPT (Departamento de Polícia Técnica) para a remoção do corpo e realização da perícia.

Informações preliminares são de que o homem foi abordado por bandidos armados, que deflagraram dezenas de tiros.

De acordo com a Polícia CIvil, guias periciais foram expedidas. A autoria e motivação estão sendo apuradas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).