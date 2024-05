Homem é executado pelo tráfico após passar em "bairro rival" | A TARDE

Um jovem foi executado com vários tiros na cabeça, na madrugada desta segunda-feira, 22, na região do bairro do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

De acordo com que relatou o delegado Almir Góes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), à TV Record Bahia, o jovem era morador do São Caetano e pegou o carro da irmã para levar a namorada em outro bairro. A localidade seria dominada por uma facção rival do local em que o homem morava. Lá, ele foi sequestrado por um grupo de homens e levado até o Lobato, onde foi morto.

Ainda conforme as informações, o homem, ainda não identificado, foi executado com vários tiros na cabeça no "meio da rua". Imagens enviadas ao Portal A TARDE mostram o corpo da vítima estirada ao chão.

Em nota, a Polícia Civil disse que uma equipe do Silc/DHPP foi acionada. O corpo foi localizado na madrugada desta segunda-feira, 22, na região do Lobato, com perfurações provocadas por arma de fogo. As guias para remoção e perícia foram expedidas e o crime será apurado pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS).



Não há informações de envolvimento da vítima com o tráfico de drogas.