Líder do "CV" responsável por homicídios em Salvador é preso | A TARDE

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) em conjunto com a Polícia Civil de Pernambuco cumpriram ordens judiciais contra o líder de um grupo criminoso, responsável por homicídios e tráfico de drogas em dois bairros de Salvador. Os mandados de prisão contra Uelquer Silva de Araújo, o "Porquinho", foram cumpridos no Estado de Pernambuco, nesta segunda-feira (22).

O homem era o "Cinco de Copas" do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Envolvido no tráfico de drogas, ele atua na capital baiana, na liderança do Comando Vermelho nosno tráfico de drogas bairros de Pero Vaz e Santa Mônica. Uelquer tem condenação pelos crimes de homicídio na forma tentada e consumada.

De acordo com as investigações, homicídios ocorridos nas duas regiões soteropolitanas são decorrentes de confronto entre o grupo do acusado e um grupo da facção rival, o Bonde do Maluco.



O Cinco de Copas do Baralho do Crime está à disposição da Justiça e deve ser transferido para Salvador.







SSP