Homem é linchado após tentativa de femicídio no Centro de Salvador | A TARDE

Um homem foi alvo de agressões na Rua das Frutas, próximo a Avenida Joana Angélica, no centro de Salvador, após praticar uma tentativa de femicídio contra a companheira.

As informações dão conta que o homem esfaqueou a mulher e durante a tentativa de fuga foi interceptado por populares. A mulher foi socorrida para o hospital Geral do do Estado (HGE) e o estado de saúde é grave.

Segundo a polícia, o autor do crime é o namorado da vítima. Foi preciso abrigar o homem dentro de um prédio até a chegada de uma ambulância do SAMU, que levou o suspeito para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Equipes do 18º Batalhão da PM apreenderam uma faca no local do crime e também acompanharam a ambulância até o HGE.

Leia Mais:

>> Rodoviários chegam a acordo e cancelam greve em Salvador