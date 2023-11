Rodoviários chegam a acordo e cancelam greve em Salvador | A TARDE

Em reunião na manhã desta sexta-feira, 10, o Sindicato dos Rodoviários de Salvador decidiu voltar atrás e não entrará em greve a partir da próxima terça-feira, 14, como anunciado anteriormente. A decisão aconteceu após novo acordo com os empresários, em mediação com a presença do desembargador Jéferson Alves Silva Muricy, que assumiu o TRT da 5ª Região (TRT-5).

Os rodoviários reinvidicam o recebimento do FGTS atrasado e o recebimento das escalas de trabalho com antecedência. Além disso, parte do acordo estabelecido em movimento grevista anterior, ainda neste ano, não estaria sendo cumprido pelos empresários.

No novo acordo desta sexta-feira, os empresários se comprometeram a cumprir o que foi determinado em acordo coletivo e solucionar o problema do pagamento do INSS e do depósito do FGTS em 30 dias. Um termo deve ser apresentado nas próximas 48 horas.

Outro pleito da categoria era impedir que os cobradores fossem substituídos por outros no modelo de contratção Jovem Aprendiz. Ficou estabelecido agora que o número de aprendizes na função de cobrador fica limitado a 2% do total. Se houver efetivação, é garantida na lei o mesmo salário pago aos cobradores.

Empregadores e sindicatos também se comprometem a constituir uma comissão para elaborar uma proposta para os futuros contratos de admissão de aprendizes, com prazo de 90 dias para apresentar a proposta a partir de 20 de janeiro de 2024. A comissão não é deliberativ, mas de elaboração.