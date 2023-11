Salvador: TRT mediará reunião entre rodoviários e empresários na sexta | A TARDE

Após 15 dias de incertezas sobre a possível paralisação da categoria, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, recebeu o Sindicato dos Rodoviários para intermediar uma negociação entre a categoria e os empresários. Após o encontro, Bruno Reis disse que tem expectativa que a greve não vai acontecer.

Ainda de acordo com o prefeito, acontecerá nesta sexta-feira, 10, uma reunião entre o sindicato e empresários, às 9h. O encontro acontecerá na Justiça do Trabalho e será mediada pelo desembargador Jéferson Alves Silva Muricy, que assumiu o TRT da 5ª Região (TRT-5) nesta semana.

"Eles tinham uma pauta de reivindicações junto aos empresários, a prefeitura realiza a mediação dessa pauta. Fiz os contatos com as empresas, falei que a pauta é justa. Dependendo agora de uma conciliação da Justiça do Trabalho, liguei para o presidente do TRT e ele marcou uma nova reunião amanhã com o sindicato e os empresários. A gente sabe a crise que o transporte público enfrenta no Brasil e também estamos conscientes que a população não pode ser penalizada. Faço esse apelo a todos e tenho a convicção que vai se chegar um acordo amanhã. Meu sentimento é que não haverá greve", disse, em entrevista à Record/TV Itapoan.

Ontem, o Sindicato dos Rodoviários publicou o edital oficializando a greve de ônibus para a próxima terça-feira, 14, em Salvador.

O secretário de Mobilidade de Salvador, Fabrizzio Müller, afirmou que a prefeitura está buscando intermediar a questão para evitar que a população seja prejudicada pela greve. Já o prefeito Bruno Reis, disse nesta quarta-feira, 8, que não acredita que haverá uma greve de rodoviários na capital baiana.