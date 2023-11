Bruno Reis convoca rodoviários para reunião nesta quinta-feira | A TARDE

O Sindicato dos Rodoviários foi acionado pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis, para participar de uma reunião, nesta quinta-feira, 9, para debater as reivindicações que levaram categoria a anunciar estado de greve.

O diretor do sindicato, Fábio Primo revelou à equipe de reportagem do Portal A Tarde que o encontro acontecerá às 10h30, na sede da prefeitura, localizada na Praça da Sé. De acordo com Primo, Bruno Reis pode ajudar no processo de negociação das pautas com os empresários.

O anúncio da greve já tinha sido feito na última terça-feira, 7, após mais uma rodada de negociações com representantes da categoria e donos de empresas de transporte público na sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), em Salvador. O objetivo era um acordo entre as partes, o que não aconteceu. Por isso, os trabalhadores decidiram 'cruzar os braços' na próxima semana.



Uma novo encontro deve acontecer na segunda-feira, 13, na expectativa de uma negociação entre a categoria e empresários. Salvador tem cerca de 1.600 ônibus e, caso a greve realmente aconteça, cerca de um 1,2 milhões de pessoas serão afetas, segundo o sindicato.