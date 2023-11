Sindicato publica edital que confirma greve de ônibus para terça, 14 | A TARDE

O Sindicato dos Rodoviários do Estado da Bahia publicou nesta quarta-feira, 8, o edital oficializando a greve de ônibus para a próxima terça-feira, 14, em Salvador.

"O sindicato comunica ao ao proprietários das empresas e usuários de transportes coletivos urbanos que, diante da intransigência patronal, decidiu pela deflagração de greve por tempo indeterminado no setor de transportes de passageiros a partir de 00:01 hora do dia 14 de novembro", diz um trecho do edital.

Edital de greve publicado | Foto: Divulgação | Sindicato dos Rodoviários-BA

O anúncio da greve já tinha sido feito na última terça-feira, 7, após mais uma rodada de negociações com representantes da categoria e donos de empresas de transporte público na sede da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), em Salvador. O objetivo era um acordo entre as partes, o que não aconteceu. Por isso, os trabalhadores decidiram 'cruzar os braços' na próxima semana.

Uma novo encontro deve acontecer na segunda-feira, 13, na expectativa de uma negociação entre a categoria e empresários.

O secretário de Mobilidade de Salvador, Fabrizzio Müller, afirmou que a prefeitura está buscando intermediar a questão para evitar que a população seja prejudicada pela greve. Já o prefeito de Salvador, Bruno Reis, disse nesta quarta-feira, 8, que não acredita que haverá uma greve de rodoviários na capital baiana.

Salvador tem cerca de 1.600 ônibus e, caso a greve realmente aconteça, cerca de um 1,2 milhões de pessoas serão afetas, segundo o sindicato.