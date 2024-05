Homem é preso com celular roubado e moto adulterada em Fazenda Grande | A TARDE

Agentes investigadores da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos em Coletivos (DERRC) prenderam um homem em flagrante, que estava com dois celulares e uma moto com sinais de adulteração, na terça-feira, 7. A ação aconteceu no bairro da Fazenda Grande do Retiro, em Salvador.

De acordo com informações da Polícia Civil, o criminoso surpreendeu a vítima, que trafegava pelo bairro do Lobato e havia parado em um engarrafamento. Ele anunciou o assalto e roubou o aparelho horas antes da operação policial.

A ocorrência foi registrada e, momentos depois, diligências foram realizadas, recuperando o telefone em posse do suspeito, além de mais um celular e uma moto com sinais de modificação.

O material apreendido foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). Já o flagranteado passou por exames de delito e segue custodiado à disposição da Justiça.

